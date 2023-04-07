Компания подростков напала на детей в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга





– заявили в УМВД. «При опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей, а также иных опасных предметов, не подтвердилась. Тем не менее полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга компания подростков напала на двух детей. Инцидент произошел вчера, 12 апреля.Как пишут в паблике «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)», четыре подростка избили двух мальчиков 10 лет. По словам очевидцев, они также угрожали ножом и перцовым баллончиком и выпрашивали деньги. Заявление в полицию уже написано.В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявления от родителей детей поступили в отдел полиции №3 Кировского района. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента.В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что процессуальную проверку по факту конфликта проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Выясняются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей.