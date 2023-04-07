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Компания подростков напала на детей в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург) / vk.com
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга компания подростков напала на двух детей. Инцидент произошел вчера, 12 апреля.
Как пишут в паблике «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)», четыре подростка избили двух мальчиков 10 лет. По словам очевидцев, они также угрожали ножом и перцовым баллончиком и выпрашивали деньги. Заявление в полицию уже написано.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявления от родителей детей поступили в отдел полиции №3 Кировского района. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что процессуальную проверку по факту конфликта проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Выясняются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей.
Как пишут в паблике «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)», четыре подростка избили двух мальчиков 10 лет. По словам очевидцев, они также угрожали ножом и перцовым баллончиком и выпрашивали деньги. Заявление в полицию уже написано.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявления от родителей детей поступили в отдел полиции №3 Кировского района. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента.
«При опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей, а также иных опасных предметов, не подтвердилась. Тем не менее полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента»,
– заявили в УМВД.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что процессуальную проверку по факту конфликта проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Выясняются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей.
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