В Екатеринбурге водитель Mercedes насмерть сбил пешехода





– сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД . «На месте происшествия инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей». ДТП произошло вчера в 23.40 на перекрестке 2-я Новосибирская – Палисадная.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водитель Mercedes-Benz ехал по улице 2-й Новосибирской в сторону Палисадной и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.Автомобилем Mercedes-Benz управлял 28-летний мужчина.