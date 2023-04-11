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В Екатеринбурге водитель Mercedes насмерть сбил пешехода
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге водитель автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей». ДТП произошло вчера в 23.40 на перекрестке 2-я Новосибирская – Палисадная.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водитель Mercedes-Benz ехал по улице 2-й Новосибирской в сторону Палисадной и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.
Автомобилем Mercedes-Benz управлял 28-летний мужчина.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водитель Mercedes-Benz ехал по улице 2-й Новосибирской в сторону Палисадной и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.
Автомобилем Mercedes-Benz управлял 28-летний мужчина.
«На месте происшествия инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД .
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