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Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным Авиалесоохраны на 00.00 12 апреля, зафиксировано четыре природных пожара на площади 145 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки специалисты Уральской авиабазы ликвидировали лесные пожары в Асбестовском, Белоярском, Берёзовском, Невьянском и Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Причиной всех возгораний называют несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
11 апреля в области действовало 14 лесных пожаров. Из них девять – ликвидировали, три – локализовали. В тушении огня участвовали более 140 человек.
В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки специалисты Уральской авиабазы ликвидировали лесные пожары в Асбестовском, Белоярском, Берёзовском, Невьянском и Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Причиной всех возгораний называют несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
11 апреля в области действовало 14 лесных пожаров. Из них девять – ликвидировали, три – локализовали. В тушении огня участвовали более 140 человек.
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