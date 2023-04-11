Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным Авиалесоохраны на 00.00 12 апреля, зафиксировано четыре природных пожара на площади 145 гектаров.В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки специалисты Уральской авиабазы ликвидировали лесные пожары в Асбестовском, Белоярском, Берёзовском, Невьянском и Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Причиной всех возгораний называют несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.11 апреля в области действовало 14 лесных пожаров. Из них девять – ликвидировали, три – локализовали. В тушении огня участвовали более 140 человек.