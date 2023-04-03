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В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной горит сухая трава
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В районе улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге загорелась сухая трава. О сильном задымлении рассказал читатель «Вечерних ведомостей», госпитализированный в 40-ю горбольницу.
По словам очевидца, дым от пожара в районе улиц Серафимы Дерябиной – Зоологическая дошел до Медгородка и негативно сказывается на самочувствии пациентов.
В пресс-службе МЧС рассказали, что на улице Серафимы Дерябиной горит сухая растительность на площади 800 квадратных метров. Угрозы распространения огня на здания и другие объекты нет.
В 15.40 пожар локализовали. В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и девять огнеборцев.
По словам очевидца, дым от пожара в районе улиц Серафимы Дерябиной – Зоологическая дошел до Медгородка и негативно сказывается на самочувствии пациентов.
В пресс-службе МЧС рассказали, что на улице Серафимы Дерябиной горит сухая растительность на площади 800 квадратных метров. Угрозы распространения огня на здания и другие объекты нет.
В 15.40 пожар локализовали. В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и девять огнеборцев.
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