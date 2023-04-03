В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной горит сухая трава



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В районе улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге загорелась сухая трава. О сильном задымлении рассказал читатель «Вечерних ведомостей», госпитализированный в 40-ю горбольницу.По словам очевидца, дым от пожара в районе улиц Серафимы Дерябиной – Зоологическая дошел до Медгородка и негативно сказывается на самочувствии пациентов.В пресс-службе МЧС рассказали, что на улице Серафимы Дерябиной горит сухая растительность на площади 800 квадратных метров. Угрозы распространения огня на здания и другие объекты нет.В 15.40 пожар локализовали. В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и девять огнеборцев.