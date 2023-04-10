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В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Семь лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области. По данным Авиалесоохраны, площадь пожаров составляет 199 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что природные пожары в Березовском и Кировградском городских округах локализовали. Площадь одного пожара составляет почти 24 гектара, второго – 59 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Причиной возгорания называют несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
Всего 10 апреля в регионе действовало 10 природных пожаров. Из них три возгорания ликвидировали, пять локализовали. К тушению было привлечено около 100 человек.
В случае обнаружения лесных пожаров просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
В департаменте информполитики региона рассказали, что природные пожары в Березовском и Кировградском городских округах локализовали. Площадь одного пожара составляет почти 24 гектара, второго – 59 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Причиной возгорания называют несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
Всего 10 апреля в регионе действовало 10 природных пожаров. Из них три возгорания ликвидировали, пять локализовали. К тушению было привлечено около 100 человек.
В случае обнаружения лесных пожаров просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
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