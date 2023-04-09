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В шахте «Южная» в Свердловской области произошел пожар
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в шахте «Южная» в Кушве произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожар произошел на отметке -240 метров. Прибывшие силы Военизированного горноспасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.
Информации о пострадавших в пожаре не поступало.
Прокуратура Кушвы организовала проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ.
Пожар произошел на отметке -240 метров. Прибывшие силы Военизированного горноспасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.
Информации о пострадавших в пожаре не поступало.
Прокуратура Кушвы организовала проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ.
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