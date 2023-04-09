В шахте «Южная» в Свердловской области произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в шахте «Южная» в Кушве произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Пожар произошел на отметке -240 метров. Прибывшие силы Военизированного горноспасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.Информации о пострадавших в пожаре не поступало.Прокуратура Кушвы организовала проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ.