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Пропавшего в Каменске-Уральском 60-летнего мужчину нашли мертвым
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском завершены поиски пропавшего 60-летнего Тахира Губайдулина. Местонахождение мужчины было неизвестно с 9 апреля.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждался в медицинской помощи. В день пропажи он брал с собой собаку породы стаффордширский терьер.
Сегодня пропавшего мужчину нашли мертвым.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в поисковом отряде.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждался в медицинской помощи. В день пропажи он брал с собой собаку породы стаффордширский терьер.
Сегодня пропавшего мужчину нашли мертвым.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в поисковом отряде.
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