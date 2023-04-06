Пропавшего в Каменске-Уральском 60-летнего мужчину нашли мертвым

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском завершены поиски пропавшего 60-летнего Тахира Губайдулина. Местонахождение мужчины было неизвестно с 9 апреля.Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждался в медицинской помощи. В день пропажи он брал с собой собаку породы стаффордширский терьер.Сегодня пропавшего мужчину нашли мертвым.«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в поисковом отряде.