Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Nissan Almera сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера около 17.10 на улице Латвийской около дома №14.По предварительным данным, водитель Nissan Almera ехал по улице Латвийской в сторону Центральной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который пересекал дорогу на самокате, не спешившись.В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 35-летний мужчина со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал по улице Латвийской, остановился, чтобы пропустить выезжающую с прилегающей территории машину, а, когда начал движение, неожиданно на самокате на дорогу выехал мальчик. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.