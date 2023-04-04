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Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Nissan Almera сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера около 17.10 на улице Латвийской около дома №14.
По предварительным данным, водитель Nissan Almera ехал по улице Латвийской в сторону Центральной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который пересекал дорогу на самокате, не спешившись.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 35-летний мужчина со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал по улице Латвийской, остановился, чтобы пропустить выезжающую с прилегающей территории машину, а, когда начал движение, неожиданно на самокате на дорогу выехал мальчик. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Nissan Almera ехал по улице Латвийской в сторону Центральной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который пересекал дорогу на самокате, не спешившись.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 35-летний мужчина со стажем вождения девять лет. По его словам, он ехал по улице Латвийской, остановился, чтобы пропустить выезжающую с прилегающей территории машину, а, когда начал движение, неожиданно на самокате на дорогу выехал мальчик. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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Мальчик на самокате попал под колеса машины в Екатеринбурге
04 апреля 2023
04 апреля 2023