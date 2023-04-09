Своевременный звонок пожарным спас торговый центр в Красноуфимске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Красноуфимске сегодня, 10-го апреля, возник пожар в здании торгового центра, расположенного на улице Озёрной в Красноуфимске. Своевременный звонок в пожарную часть помешал огню распространиться. Но вот дым, как пишет паблик в ВК «Подслушано Красноуфимск», успел охватить весь первый этаж здания.По прибытии огнеборцев выяснилось, что загорелись картонные коробки на эвакуационной лестнице, достаточно захламлённой, чтобы появившийся огонёк разросся до состояния полноценного пожара. Ситуацию усугубило то, что огонь начал «лизать» металлическую стену, за которой находился утеплитель. Был риск, что загорится и этот материал, и что пожар по нему перекинется на чердачные помещения.Возгорания в данном торговом центре Красноуфимска — явление обычное. Та же социальная сеть напомнила, что пожар, например, приходилось тушить тоже в апреле почти ровно 4 года назад. На сей раз, судя по всему, причиной происшествия стал брошенный кем-то в груду пустых коробок «бычок».