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Сбежавшего виновника смертельной автоаварии под Нижним Тагилом поймали

19.22 Понедельник, 10 апреля 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Сотрудники Государственной автоинспекции сумели отыскать водителя, который воскресным утром устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Трагедия произошла на загородном шоссе под Нижним Тагилом.

Утром 9-го апреля на дороге между Нижним Тагилом и посёлком Николо-Павловским столкнулись две иномарки — «Renault Logan» и «Kia Spectra». В результате аварии 14-летняя пассажирка «Kia» и 36-летний водитель «Renault Logan» были госпитализированы с различными травмами. Хуже — с водителем «корейца». Его тоже доставили в больницу с места аварии, но 73-летний мужчина не пережил полученных в столкновении травм и скончался в операционной.

При осмотре места ДТП и опросе участников и свидетелей, сотрудникам ГИБДД удалось установить, что виновником аварии стала совсем другая машина, а именно — «Lada Priora». Её водитель, перестраиваясь во время движения в другой ряд, не убедился, что путь свободен и создал помеху для «Рено». Пострадавший водитель пытался уйти от столкновения с «Ладой», потому и совершил манёвр, приведший к трагедии. Виновник же аварии скрылся, как ни в чём ни бывало.

Теперь водитель «Лады» найден. Как пишет нижнетагильское издание «Между строк», им оказался 35-летний мужчина, который уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На этот раз обычной административкой и штрафами ему не отделаться.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:52 В Верхней Пышме строится новое здание для школы №4
17:17 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
16:54 Уральцы могут получить бесплатные интернет и связь за рубежом за бронирование отелей
16:48 Семь конюшен сгорели при пожаре в Талицком городском округе Свердловской области
15:58 С 1 мая екатеринбуржцы будут получать пенсию от сотрудников «Почты России»
15:31 Пожар в городском округе Сухой Лог удалось локализовать на площади десяти гектаров
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14:33 В Свердловской области маломобильным пенсионерам раздали «тревожные кнопки»
13:49 Упавший на пути екатеринбургского метро человек остался жив
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