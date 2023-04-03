Сбежавшего виновника смертельной автоаварии под Нижним Тагилом поймали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Государственной автоинспекции сумели отыскать водителя, который воскресным утром устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Трагедия произошла на загородном шоссе под Нижним Тагилом.Утром 9-го апреля на дороге между Нижним Тагилом и посёлком Николо-Павловским столкнулись две иномарки — «Renault Logan» и «Kia Spectra». В результате аварии 14-летняя пассажирка «Kia» и 36-летний водитель «Renault Logan» были госпитализированы с различными травмами. Хуже — с водителем «корейца». Его тоже доставили в больницу с места аварии, но 73-летний мужчина не пережил полученных в столкновении травм и скончался в операционной.При осмотре места ДТП и опросе участников и свидетелей, сотрудникам ГИБДД удалось установить, что виновником аварии стала совсем другая машина, а именно — «Lada Priora». Её водитель, перестраиваясь во время движения в другой ряд, не убедился, что путь свободен и создал помеху для «Рено». Пострадавший водитель пытался уйти от столкновения с «Ладой», потому и совершил манёвр, приведший к трагедии. Виновник же аварии скрылся, как ни в чём ни бывало.Теперь водитель «Лады» найден. Как пишет нижнетагильское издание «Между строк», им оказался 35-летний мужчина, который уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На этот раз обычной административкой и штрафами ему не отделаться.