Протекающая через Свердловскую область река погубила рыбака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На реке Тавде погиб рыбак. Это случилось вчера, 9-го апреля, в первой половине дня. О происшествии сообщил очевидец: когда он увидел, что человек провалился под лёд, то бросился звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу Нижнетавдинского района.Прибывшие спасатели потерпевшего так и не увидели: на реке было тихо и место, где провалился человек, снова затягивало тонким рыхлым слоем, который и льдом-то назвать сложно. Стало понятно, что рыбак, рискнувший выйти на этот «лёд», погиб. Поисковые работы результатов тоже не дали. По всей видимости, тело утопленника воды Тавды отнесли куда-то вниз по течению.Река Тавда имеет протяжённость более 700 километров и протекает по территориям двух областей — Свердловской и Тюменской. Место воскресной трагедии относится к Тюменской области — это район села Андрюшино (хотя одноимённое село есть и в Свердловской области. Поисками утонувшего рыбака занимаются специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования.