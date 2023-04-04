В Нижнем Тагиле с моста Олимпийский упал человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 9 апреля, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов с моста Олимпийский упал мужчина. После падения он выжил и стал звать на помощь. Очевидцы вызвали скорую и спасателей.Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на одного из свидетелей происшествия. Информацию подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».В спасении мужчины участвовали специалисты МБУ «Центр защиты населения», они перевезли на лодке сотрудника скорой помощи к островку, на который упал мужчина. Там потерпевшему оказали медицинскую помощь, после чего переправили на берег.