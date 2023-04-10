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Упавший на пути екатеринбургского метро человек остался жив
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Личность человека, упавшего на пути в екатеринбургском метрополитене на станции «Площадь 1905 года», установили. Им оказался молодой человек 2004 года рождения из Верх-Исетского района. Он получил серьезные травмы, но остался жив.
Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, парень сам назвал свои данные правоохранителям, после чего потерял сознание от полученных травм.
Напомним, что сегодня из-за падения человека на рельсы приостановили движение поездов в метро.
Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, парень сам назвал свои данные правоохранителям, после чего потерял сознание от полученных травм.
«Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь»,
– рассказал Горелых.
Напомним, что сегодня из-за падения человека на рельсы приостановили движение поездов в метро.
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