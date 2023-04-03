Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на «Южном подъезде к Нижнему Тагилу»

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В районе 12-го километра трассы «Южный подъезд к Нижнему Тагилу» произошла авария, в результате которой один человек погиб и еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло сегодня утром, около 09.30. По предварительным данным, неустановленный водитель LADA Priora, не убедившись в безопасности маневра, создал помеху для движения Renault Logan, в результате чего водитель Renault, уходя от столкновения с одним автомобилем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Spectra.Впоследствии были госпитализированы оба водителя и 14-летняя пассажирка Kia. Однако водитель Kia позже скончался в больнице. Известно, что он приходился несовершеннолетней пассажирке родным дедушкой. Вместе они проживали в поселке Новоасбест.