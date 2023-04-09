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На территории металлургического предприятия в Ревде вспыхнул пожар
Происшествия
Скрин из видео: «Ревдинский рабочий» / vk.com
На территории металлургического комбината в Ревде вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные.
Об этом сообщает «Ревдинский рабочий» со ссылкой на пресс-службу предприятия. По данным издания, возгорание произошло сегодня около 12.30 на территории подстанции НЛМК-Метиз.
Об этом сообщает «Ревдинский рабочий» со ссылкой на пресс-службу предприятия. По данным издания, возгорание произошло сегодня около 12.30 на территории подстанции НЛМК-Метиз.
«Здание обесточено, ведется локализация возгорания. Производственные цеха находятся в отдалении и не затронуты возгоранием. Пострадавших нет. Информация будет обновляться»,
– сообщили в НЛМК-УРАЛ.
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