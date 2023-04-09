На территории металлургического предприятия в Ревде вспыхнул пожар





– сообщили в НЛМК-УРАЛ. «Здание обесточено, ведется локализация возгорания. Производственные цеха находятся в отдалении и не затронуты возгоранием. Пострадавших нет. Информация будет обновляться»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На территории металлургического комбината в Ревде вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные.Об этом сообщает «Ревдинский рабочий» со ссылкой на пресс-службу предприятия. По данным издания, возгорание произошло сегодня около 12.30 на территории подстанции НЛМК-Метиз.