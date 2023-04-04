В столице Урала в многоэтажке на Уралмаше произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в 09.24 в Екатеринбурге на Ярославской, 21 в квартире на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома произошел пожар. Полыхающий на балконе огонь было видно прохожим и жителям соседних домов.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших в происшествии нет.Пожарные потушили огонь за две минуты. Однако до этого пламя успело уничтожить мебель и домашние вещи на площади 18 квадратных метров.Всего тушении пожара участвовали 12 огнеборцев и три спецмашины.