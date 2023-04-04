Возрастное ограничение 18+
В столице Урала в многоэтажке на Уралмаше произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в 09.24 в Екатеринбурге на Ярославской, 21 в квартире на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома произошел пожар. Полыхающий на балконе огонь было видно прохожим и жителям соседних домов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших в происшествии нет.
Пожарные потушили огонь за две минуты. Однако до этого пламя успело уничтожить мебель и домашние вещи на площади 18 квадратных метров.
Всего тушении пожара участвовали 12 огнеборцев и три спецмашины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших в происшествии нет.
Пожарные потушили огонь за две минуты. Однако до этого пламя успело уничтожить мебель и домашние вещи на площади 18 квадратных метров.
Всего тушении пожара участвовали 12 огнеборцев и три спецмашины.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
08 апреля 2023
08 апреля 2023