Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 8 апреля, в Екатеринбурге на улице Сазонова произошел крупный пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации нет.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.25, локализовать огонь удалось лишь в 18.12, полностью ликвидировать горение огнеборцы смогли в 19.15.В результате происшествия сгорели частный жилой дом, машина Lexus и надворные постройки на двух участках. Тушили пожар пять спецмашин и 14 специалистов МЧС.