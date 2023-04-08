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Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 8 апреля, в Екатеринбурге на улице Сазонова произошел крупный пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.25, локализовать огонь удалось лишь в 18.12, полностью ликвидировать горение огнеборцы смогли в 19.15.
В результате происшествия сгорели частный жилой дом, машина Lexus и надворные постройки на двух участках. Тушили пожар пять спецмашин и 14 специалистов МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.25, локализовать огонь удалось лишь в 18.12, полностью ликвидировать горение огнеборцы смогли в 19.15.
В результате происшествия сгорели частный жилой дом, машина Lexus и надворные постройки на двух участках. Тушили пожар пять спецмашин и 14 специалистов МЧС.
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