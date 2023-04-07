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Семейная пара из Свердловской области утонула в челябинском озере
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувший четверг, 6 апреля, на озере Комкуль утонула семейная пара из Свердловской области. Супруги пытались спасти тонущих рыбаков, но в итоге сами ушли под воду. По факту произошедшего СУ СКР по Челябинской области проводит проверку.
Как сообщает портал 74.RU со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС администрации Кунашакского района Ильшата Хафизова, в тот день на опасно тонком льду в полукилометре от берега рыбачили четыре человека. По предварительным данным, сначала в воду провалились жители Челябинска, а семейная пара из Свердловской области попыталась им помочь. В итоге супруги сами стали тонуть. Происходящее увидели рыбаки, находившиеся в этот момент на берегу. Они и вызвали МЧС, однако спасти тонувших не удалось.
Четвертого рыбака продолжают искать.
Как сообщает портал 74.RU со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС администрации Кунашакского района Ильшата Хафизова, в тот день на опасно тонком льду в полукилометре от берега рыбачили четыре человека. По предварительным данным, сначала в воду провалились жители Челябинска, а семейная пара из Свердловской области попыталась им помочь. В итоге супруги сами стали тонуть. Происходящее увидели рыбаки, находившиеся в этот момент на берегу. Они и вызвали МЧС, однако спасти тонувших не удалось.
«Прибывшие специалисты кыштымского отряда спасателей на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение. Три человека без признаков жизни – двое мужчин и женщина»,
– заявили в ГУ МЧС региона.
Четвертого рыбака продолжают искать.
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