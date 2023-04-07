Семейная пара из Свердловской области утонула в челябинском озере

– заявили в ГУ МЧС региона.

«Прибывшие специалисты кыштымского отряда спасателей на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение. Три человека без признаков жизни – двое мужчин и женщина»,