Восемь машин смяло в аварии на Вторчермете в Екатеринбурге

Фото: читатель E1.RU

Фото: читатель E1.RU

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Вторчермете фура залетела во двор девятиэтажки и смяла припаркованные друг за другом автомобили. В результате ДТП пострадали два человека. Также получили повреждения восемь машин.По предварительным данным, водитель фуры Volvo ехал по Селькоровской со стороны Окружной в сторону Агрономической. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с LADA Granta, а затем с Hyundai Solaris, который выезжал со двора. Вместе с Hyundai водитель Volvo смял еще пять автомобилей, пишет «Е1» со ссылкой на ГИБДД.Сообщается, что водитель LADA получил сотрясение мозга и ушиб позвоночника, у водителя Hyundai диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы лица.