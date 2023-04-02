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Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
Происшествия
Фото: Инцидент Невьянск / vk.com
Вчера вечером в Невьянске на улице Горноваловая произошел крупный пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. В результате происшествия сгорели два частных жилых дома.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 19.26, а огонь потушили в 20.12. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 21.42.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в сообществе «Инцидент Невьянск», на место пожара также приезжали сотрудники полиции и скорой помощи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 19.26, а огонь потушили в 20.12. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 21.42.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,
– рассказали в ведомстве.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в сообществе «Инцидент Невьянск», на место пожара также приезжали сотрудники полиции и скорой помощи.
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