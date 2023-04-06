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На городском пруду Нижнего Тагила обнаружили труп рыбака
Происшествия
Фото: Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила
Тело пожилого мужчины было найдено сегодня в Нижнем Тагиле. По сообщению местного издания «Между строк», оно лежало на льду городского пруда в 800 метрах от берега.
Нашли умершего спасатели Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила, к которым обратились напуганные исчезновением старика родственники. Тот отправился 6-го апреля на рыбалку и не вернулся. Как стало ясно сегодня, рыбак ослушался запрета выходить на лёд и сумел отойти от берега на большое расстояние, чтобы закинуть удочку в лунку.
Как сообщается, мужчине на момент смерти было 72 года. Причины его смерти пока неизвестны. Но очевидцы указывают на то, что в момент обнаружения тела оно было вмёрзшим в лёд. Доставляя его на берег, спасатели тоже рисковали провалиться в холодную воду, но — в отличие от излишне смелых экстремалов — они были хорошо подготовлены к этому. На спасателях были надеты тёплые водолазные костюмы, а по льду они шли в связке на некотором расстоянии друг от друга. Для транспортировки покойного на берег использовались сани.
Нашли умершего спасатели Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила, к которым обратились напуганные исчезновением старика родственники. Тот отправился 6-го апреля на рыбалку и не вернулся. Как стало ясно сегодня, рыбак ослушался запрета выходить на лёд и сумел отойти от берега на большое расстояние, чтобы закинуть удочку в лунку.
Как сообщается, мужчине на момент смерти было 72 года. Причины его смерти пока неизвестны. Но очевидцы указывают на то, что в момент обнаружения тела оно было вмёрзшим в лёд. Доставляя его на берег, спасатели тоже рисковали провалиться в холодную воду, но — в отличие от излишне смелых экстремалов — они были хорошо подготовлены к этому. На спасателях были надеты тёплые водолазные костюмы, а по льду они шли в связке на некотором расстоянии друг от друга. Для транспортировки покойного на берег использовались сани.
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