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Водитель Ford сбил школьницу на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Ford сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 08.10 на улице Восстания.
По предварительным данным, водитель Ford на перекрестке Восстания – Ломоносова сбил девочку, которая по пути в школу переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем машины находился 54-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он рассказал, что при подъезде к «зебре» остановился, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение, но неожиданно для него на дорогу вышла девочка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Ford на перекрестке Восстания – Ломоносова сбил девочку, которая по пути в школу переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем машины находился 54-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он рассказал, что при подъезде к «зебре» остановился, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение, но неожиданно для него на дорогу вышла девочка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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