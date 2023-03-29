Водитель Ford сбил школьницу на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Ford сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 08.10 на улице Восстания.По предварительным данным, водитель Ford на перекрестке Восстания – Ломоносова сбил девочку, которая по пути в школу переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП восьмилетнюю девочку доставили в больницу.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем машины находился 54-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он рассказал, что при подъезде к «зебре» остановился, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение, но неожиданно для него на дорогу вышла девочка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.