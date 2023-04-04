На Гурзуфской в Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ





– отметили в «Т плюс». «Она не упадет, она стоит прочно»,





заявили в «Т плюс». «Это наша труба, и наши проблемы по большому счету. Никакой угрозы для населения нет», –

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге накренилась одна из труб ТЭЦ на улице Гурзуфской. Сотрудников ближайших офисов и предприятий срочно эвакуировали.Об этом сообщает Е1.RU. В компании «Т Плюс» рассказали, что эвакуация – это мера безопасности, но угрозы падения трубы нет.Котельная работает в штатном режиме. В компании добавили, что рабочие уже приступили к выравниванию трубы. До конца дня ее планируют привести в вертикальное положение. Также ведется подготовка к последующему демонтажу. Демонтаж может занять несколько дней.