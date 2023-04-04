В Каменске-Уральском из-за пожара в общежитии эвакуировались более 100 человек





– рассказали пресс-службе свердловского МЧС «До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 114 человек, из них 42 ребенка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Каменске-Уральском в пятиэтажном общежитии на улице Попова произошел пожар на последнем этаже. В результате из здания эвакуировалось более 100 человек.К месту происшествия было направлено семь спасателей на трех спецмашинах, однако к тому моменту, когда огнеборцы приехали, огонь уже был потушен жильцами, сообщили в ведомстве.