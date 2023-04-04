Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском из-за пожара в общежитии эвакуировались более 100 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Каменске-Уральском в пятиэтажном общежитии на улице Попова произошел пожар на последнем этаже. В результате из здания эвакуировалось более 100 человек.
К месту происшествия было направлено семь спасателей на трех спецмашинах, однако к тому моменту, когда огнеборцы приехали, огонь уже был потушен жильцами, сообщили в ведомстве.
«До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 114 человек, из них 42 ребенка»,.
– рассказали пресс-службе свердловского МЧС
К месту происшествия было направлено семь спасателей на трех спецмашинах, однако к тому моменту, когда огнеборцы приехали, огонь уже был потушен жильцами, сообщили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в Академическом районе Екатеринбурга потушен
29 марта 2023
29 марта 2023
На ВИЗе в Екатеринбурге горела автомойка
30 марта 2023
30 марта 2023