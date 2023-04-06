Музейный поезд устроил дорожную пробку на екатеринбургском проспекте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 6-го апреля, на проспекте Космонавтов в Железнодорожном районе Екатеринбурга возникла автомобильная «пробка». И в этом бы не было никакой новости — для данного проспекта заторы уже норма, — если бы не причина. «Пробку» устроил... вагон.Как сообщил городской портал Е1, выведенный из эксплуатации вагон нужно было доставить в музей узкоколейных железных дорог, который находится в Екатеринбурге на улице Мичурина. Для этого будущий музейный экспонат погрузили на тягач и повезли. Но — вот незадача! — не заметили, что один из электрических проводов над дорогой сильно провис. Проезжавший под ним вагон зацепил провод и оборвал.Инцидент произошёл неподалёку от железнодорожного вокзала, возле моста над проспектом Космонавтов. Понадобилось некоторое время, чтобы устранить обрыв, отправить музейный поезд по месту назначения и восстановить нормальный трафик на данном участке дороги.