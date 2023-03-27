Молодой человек преждевременно открыл купальный сезон в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Температура воздуха в уральской столице доходит до 18 градусов тепла и льда на водоёмах Екатеринбурга практически не осталось — так, плавает местами грязная кашица. Но и это не мешает любителей погулять по воде, аки по суху, вылезти на некое подобие льда.Соцсети кишат видеосвидетельствами с подобного рода «подвигами». Их снимают на Химмаше, в других точках города, где есть река или пруд. Но больше всего уральцы «геройствуют» в центральной части города, на реке Исети и городском пруду. Так, персонаж одного из роликов, снятом по всей видимости накануне вечером, упрямо топает по тонкой поверхности льда, который он нашёл возле берега пруда. Успокаивается молодой человек только после того, как лёд-таки проламывается под ним и он почти целиком окунается в прохладную воду, окуная, заодно, и свой телефон.Но если в описанном случае купание получилось закономерным, но всё же не желанным, то герой другого ролика целенаправленно открыл купальный сезон в Екатеринбурге гораздо раньше положенного. Молодой человек так разомлел от сегодняшней жары, что сначала разделся по пояс, а потом и сиганул в бурлящие воды на Плотинке. Дальнейшая судьба купальщика неизвестна, но судя по тому, что сообщения об утопленниках не было, он благополучно вернулся к друзьям.