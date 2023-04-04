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В школе №15 Каменска-Уральского обрушилось оконное перекрытие
Происшествия
Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com
В Каменске-Уральском на третьем этаже школы №15 рухнуло перекрытие оконного блока. По словам очевидцев, дети в этот момент были на уроках, поэтому никто не пострадал.
Изначально появилась информация об обрушившемся потолке, однако позже в мэрии города уточнили, что разрушилось перекрытие одного оконного блока. Школьный потолок в порядке.
После инцидента на место происшествия выехали специалисты МКУ «УКС» для осмотра конструкций и оконного проема.
По факту произошедшего местная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
Изначально появилась информация об обрушившемся потолке, однако позже в мэрии города уточнили, что разрушилось перекрытие одного оконного блока. Школьный потолок в порядке.
«Потолок в школе № 15 целый и невредимый. Коридор на третьем этаже школы перекрыт, доступ в примыкающие к коридору три учебных кабинета ограничен, занятия в этих кабинетах в ближайшие дни проводиться не будут, до выяснения причин инцидента»,
– сообщил замглавы города Николай Орлов.
Фото: Администрация Каменска-Уральского
После инцидента на место происшествия выехали специалисты МКУ «УКС» для осмотра конструкций и оконного проема.
По факту произошедшего местная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
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