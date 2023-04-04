В школе №15 Каменска-Уральского обрушилось оконное перекрытие





– сообщил замглавы города Николай Орлов. «Потолок в школе № 15 целый и невредимый. Коридор на третьем этаже школы перекрыт, доступ в примыкающие к коридору три учебных кабинета ограничен, занятия в этих кабинетах в ближайшие дни проводиться не будут, до выяснения причин инцидента»,

Фото: Администрация Каменска-Уральского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на третьем этаже школы №15 рухнуло перекрытие оконного блока. По словам очевидцев, дети в этот момент были на уроках, поэтому никто не пострадал.Изначально появилась информация об обрушившемся потолке, однако позже в мэрии города уточнили, что разрушилось перекрытие одного оконного блока. Школьный потолок в порядке.После инцидента на место происшествия выехали специалисты МКУ «УКС» для осмотра конструкций и оконного проема.По факту произошедшего местная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.