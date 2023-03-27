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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием пожарной машины
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, в 22.20, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла авария с участием пожарной машины «КАМАЗ» и Hyundai. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир спецмашины.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель Hyundai при повороте налево столкнулся с пожарной машиной, которая ехала в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами. От удара спецмашина упала на бок.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель Hyundai при повороте налево столкнулся с пожарной машиной, которая ехала в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами. От удара спецмашина упала на бок.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь»,
– призвали в пресс-группе.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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