В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием пожарной машины





– призвали в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь»,

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, в 22.20, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла авария с участием пожарной машины «КАМАЗ» и Hyundai. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир спецмашины.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель Hyundai при повороте налево столкнулся с пожарной машиной, которая ехала в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами. От удара спецмашина упала на бок.