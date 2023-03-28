Пьяный водитель в Верхней Туре пострадал сам и травмировал подростка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в городе Верхняя Тура произошла автоавария с участием одного автомобиля и ограждения. В результате ДТП оба человека, находившиеся в машине, получили травмы.ДТП случилось примерно в половине часа ночи. На улице Молодцова автомобиль марки «ВАЗ-2115» врезался в металлическое ограждение дороги. От сильного удара невысокий столбик выворотило из земли, машина же получила серьёзные повреждения. Пострадали и мужчина с подростком, находившиеся в момент происшествия в «ВАЗе». К счастью, оба — не слишком сильно. В местной больнице им оказали первую медицинскую помощь и отпустили восвояси. Все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы они не были пристёгнуты ремнями безопасности.За рулём «ВАЗа» находился 40-летний житель Кушвы. И вот его неприятности с аварией не закончились. Как выяснилось при медосвидетельствовании, за руль он сел после употребления алкогольных напитков. Мужчина признался, что перед поездкой он действительно выпил. Вместе с 17-летним пасынком он засиделся в гостях у знакомых из Верхней Туры, но оставаться ночевать они не стали, поспешили домой в Кушву. Как видите, отъехать удалось недалеко.При выяснении обстоятельств ДТВ обнаружилось ещё одно нарушение — владелец машины не поставил её на учёт. Таким образом, мужчину было решено привлечь к административной ответственности сразу за несколько «прегрешений»: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за управление незарегистрированной машиной при наличии в ней неисправностей, а также за неисполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию автомобиля, сообщает интернет-ресурс «Кушва-Онлайн».