Возрастное ограничение 18+
В школе в Каменске-Уральском обрушилась часть оконного проема
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Каменске-Уральском в коридоре школы №15 обвалилась часть штукатурного слоя оконного проема. Инцидент произошел во время уроков.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сегодня, 4 апреля, фрагменты штукатурки упали в коридоре школы на третьем этаже. Пострадавших нет.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлено, когда в образовательном учреждении проводился текущий и капительный ремонт.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сегодня, 4 апреля, фрагменты штукатурки упали в коридоре школы на третьем этаже. Пострадавших нет.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлено, когда в образовательном учреждении проводился текущий и капительный ремонт.
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03 апреля 2023
03 апреля 2023