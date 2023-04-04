В школе в Каменске-Уральском обрушилась часть оконного проема



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в коридоре школы №15 обвалилась часть штукатурного слоя оконного проема. Инцидент произошел во время уроков.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сегодня, 4 апреля, фрагменты штукатурки упали в коридоре школы на третьем этаже. Пострадавших нет.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлено, когда в образовательном учреждении проводился текущий и капительный ремонт.