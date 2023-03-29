Мальчик на самокате попал под колеса машины в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Академика Шварца девятилетний мальчик на самокате попал под колеса кроссовера. ДТП произошло вчера вечером.По предварительным данным, водитель Kia Sportage ехала по улице Академика Шварца со стороны 8 Марта в сторону Белинского и сбила ребенка, который пересекал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в больницу с травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Kia Sportage находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 18 лет. По ее словам, она проезжала регулируемый пешеходный переход на зеленый свет, когда неожиданно на дорогу выехал мальчик на самокате. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой обучается ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Материалы по данному ДТП направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбурга.