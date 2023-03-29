При пожаре в квартире в Екатеринбурге погибла женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в результате пожара в одной из квартир пятиэтажки на улице Московской погибла женщина. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Пожар произошел 3 апреля около 22.08. По данным МЧС, огонь повредил имущество в квартире на втором этаже. Из дома эвакуировали 19 человек, в том числе одного ребенка. С помощью масок самоспасателя спасены шесть человек, четверо из которых дети. Пожар потушили в 22.17.В СКР рассказали, что, по предварительным данным, погибшая при пожаре женщина находилась в квартире одна. Возможная причина возгорания – проявленная женщиной неосторожность при курении. Сначала произошло тление находившейся рядом одежды, а затем возгорание и задымление квартиры.Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.