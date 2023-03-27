Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка выпала из окна и лишилась ноги. После падения ей удалось выжить, но сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи борются за ее жизнь.Инцидент произошел вчера, 3 апреля, около 17.00 в доме № 32 на улице Первомайской. По предварительным данным, девушке 15 лет.Со слов очевидцев, девушка пыталась спуститься с пятого этажа по свисающим из окна простыням, но сорвалась. При падении у нее произошла травматическая ампутация ноги, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».По данным начальника пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, мама пострадавшей девушки в момент трагедии находилась в соседней комнате.