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В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка выпала из окна и лишилась ноги
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка выпала из окна и лишилась ноги. После падения ей удалось выжить, но сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи борются за ее жизнь.
Инцидент произошел вчера, 3 апреля, около 17.00 в доме № 32 на улице Первомайской. По предварительным данным, девушке 15 лет.
Со слов очевидцев, девушка пыталась спуститься с пятого этажа по свисающим из окна простыням, но сорвалась. При падении у нее произошла травматическая ампутация ноги, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
По данным начальника пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, мама пострадавшей девушки в момент трагедии находилась в соседней комнате.
Инцидент произошел вчера, 3 апреля, около 17.00 в доме № 32 на улице Первомайской. По предварительным данным, девушке 15 лет.
Со слов очевидцев, девушка пыталась спуститься с пятого этажа по свисающим из окна простыням, но сорвалась. При падении у нее произошла травматическая ампутация ноги, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
По данным начальника пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, мама пострадавшей девушки в момент трагедии находилась в соседней комнате.
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