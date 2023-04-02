В Верхней Пышме из-за пожара в многоэтажке эвакуировалось 100 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Верхней Пышме на последнем этаже десятиэтажного дома на улице Орджоникидзе в одной из квартир произошел пожар. В ходе происшествия эвакуировалось 100 человек, среди которых 40 детей.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 20.33. Жильцы эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спасателей.В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в 20.49, рассказал и в МЧС.