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В Верхней Пышме из-за пожара в многоэтажке эвакуировалось 100 человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера вечером в Верхней Пышме на последнем этаже десятиэтажного дома на улице Орджоникидзе в одной из квартир произошел пожар. В ходе происшествия эвакуировалось 100 человек, среди которых 40 детей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 20.33. Жильцы эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спасателей.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в 20.49, рассказал и в МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 20.33. Жильцы эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спасателей.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в 20.49, рассказал и в МЧС.
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