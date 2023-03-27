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В реке Арамилка в Сысертском районе Свердловской области погибла рыба
Происшествия
Скрин из видео: «Четвертый канал»
В Свердловской области в Сысертском районе местные жители обнаружили у берегов реки Арамилка огромные скопления мертвой рыбы. Точные причины ее гибели неизвестны.
Об этом сообщает «Четвертый канал», опубликовавший кадры с места происшествия. Экологи предполагают, что рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода.
Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских пообещал, что в ближайшее время все тушки мертвой рыбы будут убраны с побережья водоема.
Об этом сообщает «Четвертый канал», опубликовавший кадры с места происшествия. Экологи предполагают, что рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода.
«Произошел большой спад уровня реки, уменьшилась среда обитания рыбы, поэтому упал и уровень кислорода. Этот вопрос поднимается ежегодно и постоянно фиксируется примерно в одно и тоже время года»,
– считает директор научно-технического центра градостроительной экологии Евгений Тюльканов.
Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских пообещал, что в ближайшее время все тушки мертвой рыбы будут убраны с побережья водоема.
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