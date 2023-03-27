В реке Арамилка в Сысертском районе Свердловской области погибла рыба





– считает директор научно-технического центра градостроительной экологии Евгений Тюльканов. «Произошел большой спад уровня реки, уменьшилась среда обитания рыбы, поэтому упал и уровень кислорода. Этот вопрос поднимается ежегодно и постоянно фиксируется примерно в одно и тоже время года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Сысертском районе местные жители обнаружили у берегов реки Арамилка огромные скопления мертвой рыбы. Точные причины ее гибели неизвестны.Об этом сообщает «Четвертый канал», опубликовавший кадры с места происшествия. Экологи предполагают, что рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода.Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских пообещал, что в ближайшее время все тушки мертвой рыбы будут убраны с побережья водоема.