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Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Амундсена в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Этим утром, в 05.27, на улице Амундсена в Екатеринбурге легковой автомобиль Renault столкнулся с грузовиком Fuso Canter. В результате происшествия погиб пассажир Renault, а его водитель скрылся с места ДТП.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, столкновение со стоящим на светофоре грузовиком допустил водитель легкового автомобиля, после чего он покинул место аварии. Пассажир Renault погиб до приезда скорой помощи от полученных травм.
Позже сбежавшего с места ДТП водителя задержали. Утверждается, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что ключи от Renault он взял у родственника без его разрешения.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, столкновение со стоящим на светофоре грузовиком допустил водитель легкового автомобиля, после чего он покинул место аварии. Пассажир Renault погиб до приезда скорой помощи от полученных травм.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Позже сбежавшего с места ДТП водителя задержали. Утверждается, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что ключи от Renault он взял у родственника без его разрешения.
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