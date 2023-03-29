В здании «НПО автоматики» в Екатеринбурге прошли пожарные учения





– рассказали огнеборцы. «По итогам учений удалось достичь слаженного и оперативного взаимодействия всех служб предприятия с подразделениями пожарной охраны для решения поставленных задач»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в главном корпусе АО «НПО автоматики» прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых из здания были эвакуированы 150 сотрудников предприятия.К месту «происшествия» сразу прибыли огнеборцы. По легенде тренировки пожар возник в помещении цеха на первом этаже, а его площадь составила 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.