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В здании «НПО автоматики» в Екатеринбурге прошли пожарные учения
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В минувшие выходные в главном корпусе АО «НПО автоматики» прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых из здания были эвакуированы 150 сотрудников предприятия.
К месту «происшествия» сразу прибыли огнеборцы. По легенде тренировки пожар возник в помещении цеха на первом этаже, а его площадь составила 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
К месту «происшествия» сразу прибыли огнеборцы. По легенде тренировки пожар возник в помещении цеха на первом этаже, а его площадь составила 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По итогам учений удалось достичь слаженного и оперативного взаимодействия всех служб предприятия с подразделениями пожарной охраны для решения поставленных задач»,
– рассказали огнеборцы.
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