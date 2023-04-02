Автомобиль разорвало напополам в аварии на трассе Пермь – Екатеринбург

Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днем, около 12.00, на 173-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в результате столкновения с грузовиком DAF легковую машину «ВАЗ-2115» разорвало напополам. Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли на месте ДТП.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области, по предварительным данным, 77-летний водитель «ВАЗа» из-за технической неисправности своего автомобиля выехал на встречную полосу дороги, где в этот момент двигался грузовик, груженый семью тоннами бытовой химии. От удара легковой автомобиль разорвало на две части.Установлено, что водителем легковой машины был житель поселка Ачит. За 42-летний стаж вождения он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД всего два раза. У 65-летнего водителя грузовика стаж в 39 лет, за которые он привлекался к ответственности только один раз.В настоящее время на месте ДТП организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, заявили в пресс-группе.