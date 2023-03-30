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Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В ночь с 1 на 2 апреля в Белоярском городском округе Свердловской области сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.24. Огонь был локализован в 00.45 и полностью ликвидирован в 01.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.45.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.24. Огонь был локализован в 00.45 и полностью ликвидирован в 01.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.45.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
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