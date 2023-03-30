Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 1 на 2 апреля в Белоярском городском округе Свердловской области сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.24. Огонь был локализован в 00.45 и полностью ликвидирован в 01.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.45.