Два человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» на трассе Екатеринбург – Тюмень

Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Страшная авария с участием «КАМАЗа» произошла этим утром, около 05.00, на 113-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. В результате происшествия два человека погибли и еще два пострадали.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области, 21-летний водитель «УАЗа Патриота» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал «КАМАЗ» с полуприцепом полным щебня. После удара 58-летний водитель «КАМАЗа» потерял управление и столкнулся с Ford, следовавшим до этого за «УАЗом».В результате ДТП водитель и пассажир «УАЗа» скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель и пассажир Ford с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦРБ Богдановича. Водитель «КАМАЗа» в аварии не пострадал.По результатам проведенного освидетельствования на месте аварии водитель "КАМАЗа" был трезв, в отношении остальных двух водителей назначены экспертизы, заявили в пресс-группе.В отношении водителя «КАМАЗа» также были составлены административные протоколы за отсутствие товарно-транспортной накладной и за установку на одной оси автомобиля шин с разным протектором.