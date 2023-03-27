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Два пассажира такси пострадали в ДТП на Московской в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Вчера вечером, около 22.00, в Екатеринбурге на улице Московской столкнулись такси LADA Granta и LADA Vesta. В результате аварии пострадали пассажиры Granta.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» очевидец, Granta при повороте налево не пропустила ехавшую прямо Vesta.
В отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга нам эту информацию подтвердили, добавив, что в результате ДТП пострадали мальчик семи лет и 34-летняя девушка, ехавшие в такси. Ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, девушка – с закрытой черепно-мозговой травмой.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» очевидец, Granta при повороте налево не пропустила ехавшую прямо Vesta.
В отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга нам эту информацию подтвердили, добавив, что в результате ДТП пострадали мальчик семи лет и 34-летняя девушка, ехавшие в такси. Ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, девушка – с закрытой черепно-мозговой травмой.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными при совершении маневров, к которым относятся: повороты и развороты, перестроения, объезды и обгоны»,
– сказали в пресс-группе.
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