Два пассажира такси пострадали в ДТП на Московской в Екатеринбурге





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными при совершении маневров, к которым относятся: повороты и развороты, перестроения, объезды и обгоны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 22.00, в Екатеринбурге на улице Московской столкнулись такси LADA Granta и LADA Vesta. В результате аварии пострадали пассажиры Granta.Как сообщил «Вечерним ведомостям» очевидец, Granta при повороте налево не пропустила ехавшую прямо Vesta.В отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга нам эту информацию подтвердили, добавив, что в результате ДТП пострадали мальчик семи лет и 34-летняя девушка, ехавшие в такси. Ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, девушка – с закрытой черепно-мозговой травмой.