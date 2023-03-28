Два человека скончались после ДТП в Режевском районе Свердловской области





– заявили в пресс-группе. «В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo Nexia, а также водитель Hyundai Solaris с различными травмами были доставлены в Режевскую ЦРБ. Впоследствии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Nexia скончались в реанимации»,

Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.30, на 75-м километре трассы Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское в Режевском районе Свердловской области столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых впоследствии скончались в реанимации.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают участников аварии.