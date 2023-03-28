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Два человека скончались после ДТП в Режевском районе Свердловской области

15.05 Суббота, 1 апреля 2023
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром, около 07.30, на 75-м километре трассы Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское в Режевском районе Свердловской области столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых впоследствии скончались в реанимации.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris.

«В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo Nexia, а также водитель Hyundai Solaris с различными травмами были доставлены в Режевскую ЦРБ. Впоследствии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Nexia скончались в реанимации»,

– заявили в пресс-группе.


В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают участников аварии.


Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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