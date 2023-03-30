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В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В двух местах Екатеринбурга загорелась сухая трава. Сообщения о возгорании поступили из микрорайона Солнечный и из садов на Чусовском тракте.
Днём 31 марта загорелась сухая трава на улице Счастливой в микрорайоне Солнечный. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 300 квадратных метров. Угрозы жилым помещениям не было.
В это же время поступило сообщение об еще одном возгорании в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта. По предварительной информации, из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на садовый дом и надворные постройки. В настоящий момент пожар локализовали, его площадь составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Днём 31 марта загорелась сухая трава на улице Счастливой в микрорайоне Солнечный. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 300 квадратных метров. Угрозы жилым помещениям не было.
В это же время поступило сообщение об еще одном возгорании в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта. По предварительной информации, из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на садовый дом и надворные постройки. В настоящий момент пожар локализовали, его площадь составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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