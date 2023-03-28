В Свердловской области 71-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд





– говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту надзорным ведомством организована прокурорская проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 30 марта, поздно вечером на первом пути станции «Сарга» свердловской железной дороги под грузовой поезд попала 71-летняя женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.Инцидент произошел около 23.50. По предварительным данным, пожилая женщина переходила через железнодорожные пути в неположенном для этого месте. В результате пенсионерка получила смертельные травмы.