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В Свердловской области 71-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 30 марта, поздно вечером на первом пути станции «Сарга» свердловской железной дороги под грузовой поезд попала 71-летняя женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.
Инцидент произошел около 23.50. По предварительным данным, пожилая женщина переходила через железнодорожные пути в неположенном для этого месте. В результате пенсионерка получила смертельные травмы.
Инцидент произошел около 23.50. По предварительным данным, пожилая женщина переходила через железнодорожные пути в неположенном для этого месте. В результате пенсионерка получила смертельные травмы.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту надзорным ведомством организована прокурорская проверка»,
– говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.
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