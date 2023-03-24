Инструктора нижнетагильской автошколы накажут за устроенное курсанткой ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Молодая жительница Нижнего Тагила умудрилась устроить ДТП, управляя учебной иномаркой и с инструктором под боком. Авария получилась серьёзной, в ней пострадал человекЭтот казусный инцидент произошёл в Нижнем Тагиле вчера, 29-го марта. Автомобиль марки «Mitsubishi Lancer», принадлежащий одной из автошкол города, возвращался после учебного заезда на парковку на улице Энтузиастов. За рулём находилась девушка, проходящая курс вождения в надежде получить водительские права. Без прав ей, видимо, придётся походить пешком ещё какое-то время, ведь из простого манёвра она устроила аварию: въехала в уже припаркованный автомобиль «Toyota RAV4». Мало того, после удара иномарки в иномарку девушка выехала на тротуар и сбила пешеходку. Пострадавшую пришлось госпитализировать, а в больнице выяснилось, что у неё — перелом шейки бедра (диагноз страшный для людей пожилого возраста).Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», все эти беды случились только из-за того, что несостоявшаяся «шофёрка» перепутала педали тормоза и газа. Но наказать её за устроенные посторонним людям проблемы не получится (если только не считать наказанием отсрочку в получении прав): виновником ДТП будет признан инструктор, который нёс ответственность за ученика. Тем более, что учебная машина оборудована дополнительными педалями со стороны пассажирского сидения, как раз на случай таких ситуаций. Нижнетагильский инспектор даже пытался давить на тормоз под своим сидением, когда увидел, что машина едет на человека, но слишком поздно. Теперь его и самого могут лишить водительских прав, не говоря уже об отстранении от учебного процесса.