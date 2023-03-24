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В Екатеринбурге подросток выехал на электросамокате прямо под колеса автобуса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге водитель автобуса сбил 14-летнего мальчика, который выехал на дорогу на электросамокате. ДТП произошло на перекрестке Малышева – 8 Марта вчера в 21.14.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автобуса проезжал перекресток на зеленый свет и сбил подростка на электросамокате, который выехал на дорогу, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу с ушибами.
ГИБДД напоминает, что любители средств индивидуальной мобильности при пересечении проезжей части должны спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автобуса проезжал перекресток на зеленый свет и сбил подростка на электросамокате, который выехал на дорогу, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу с ушибами.
ГИБДД напоминает, что любители средств индивидуальной мобильности при пересечении проезжей части должны спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу.
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