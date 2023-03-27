В екатеринбургскую больницу от посёлка Белоярский доставили водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла дорожная авария, в результате которой получил травмы один человек. Но, судя по всему, врачебная помощь ему была необходима ещё до ДТП.Автомобиль марки «Honda» вылетел с проезжей части в лесополосу возле посёлка Белоярский. По свидетельству супруги водителя, которая во время аварии находилась в салоне машины на пассажирском сидении, её муж по какой-то причине потерял сознание прямо во время движения. В тот момент, оставшаяся без контроля человека машина и уехала «не в ту степь», где остановилась, только ударившись об преграду в виде дерева.К месту происшествия — 12-м километру дороги Екатеринбург-Тюмень была вызвана бригада «Скорой помощи». Осмотрев потерпевшего водителя иномарки, они поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга» (могло всё окончиться ещё плачевнее, не будь водитель пристёгнут ремнём безопасности). Для подтверждения диагноза и лечения мужчину отвезли в 36-ю больницу Екатеринбурга. Врачам предстоит также выяснить, из-за чего у пострадавшего возникла потеря сознания.