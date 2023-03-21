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В разных районах Екатеринбурга обнаружили два трупа
Происшествия
Фото: портал E1.RU
Сегодня, 28 марта, в разных районах Екатеринбурга обнаружены два погибших человека.
Трупы обнаружили рядом с домом №48 на Базовом переулке и на Сортировке, пишут Е1.RU и «Инцидент Екатеринбург».
В паблике уточняется, что погибший на Сортировке пролежал минимум шесть часов. На месте работают сотрудники полиции и скорая.
Трупы обнаружили рядом с домом №48 на Базовом переулке и на Сортировке, пишут Е1.RU и «Инцидент Екатеринбург».
В паблике уточняется, что погибший на Сортировке пролежал минимум шесть часов. На месте работают сотрудники полиции и скорая.
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