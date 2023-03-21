В разных районах Екатеринбурга обнаружили два трупа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 марта, в разных районах Екатеринбурга обнаружены два погибших человека.Трупы обнаружили рядом с домом №48 на Базовом переулке и на Сортировке, пишут Е1.RU и «Инцидент Екатеринбург».В паблике уточняется, что погибший на Сортировке пролежал минимум шесть часов. На месте работают сотрудники полиции и скорая.