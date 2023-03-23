В Богдановиче пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

На станции Богданович поезд сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел 27 марта около 23:50 на 1912 км станции.В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся пассажирским поездом №92. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводят проверку.