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В Богдановиче пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На станции Богданович поезд сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел 27 марта около 23:50 на 1912 км станции.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся пассажирским поездом №92. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводят проверку.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся пассажирским поездом №92. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводят проверку.
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