Уральцы продолжают рисковать на водоёмах Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ни многочисленные предупреждения МЧС, ни собственное чувство самосохранения не мешают уральцам рисковать собственными жизнями. Температуры на улице уже почти летние, но люди всё выходят на опасно истончившийся лёд.К счастью, к трагическим случаям в этом году безрассудство рыбаков и подростков (а именно они чаще выходят на лёд) пока не привело. Но работы спасателям прибавило. Как сообщает областное МЧС, за минувшие выходные произошло три происшествия на свердловских водоёмах. Одно из них случилось в субботу, 25-го марта. Из холодной воды Белоярского водохранилища сотрудникам «Центра спасения» пришлось выуживать двух рыбаков. Те решили и весной продолжить заниматься зимней рыбалкой и провалились под лёд.На следующий день, в воскресенье, 26-го марта, ещё одна рыбачащая парочка повторила подвиг «субботних ныряльщиков», но на сей раз — на Нейво-Рудянском водохранилище Кировоградского городского округа. «Подвиг» окончился тем же — купанием в воде и чудесным спасением, которое в данном случае пришло со стороны случайных свидетелей. Наконец, в тот же день, в Заречном, на территории всё того же Белоярского водохранилища купальный сезон преждевременно открыл человек, который решил покататься по хрупкому льду на снегоходе. Его спасли специалисты «Центра спасения» и «Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России». А вот снегоход весеннего моржевания не пережил.Меж тем, в Екатеринбурге по сию пору видят смельчаков, разгуливающих по льду. В основном это подростки, которые целенаправленно, бравируя своей смелостью, выскакивают на остатки льда городского пруда.